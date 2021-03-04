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Хакеры взломали страницу в Facebook президента Кыргызстана

Автор: Андрей Козловский

В социальной сети Facebook неизвестные хакеры взломали личную страницу президента Кыргызстана Садира Жапарова. После этого злоумышленники писали комментарии на странице под разными постами.

Об этом сообщает 24.kg.

По словам прессекретаря главы государства Галины Байтерек, президент не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены на его странице в Facebook.

"Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мыслям, которые высказываются в обществе, в том числе и к критическим, поэтому он никогда не позволил бы себе подобные высказывания", - сообщила Байтерек.

Напомним, корпорация Microsoft заявляет о кибершпионаже со стороны Китая. Речь идет о дистанционном взламывании почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины разоблачила хакерскую группировку, которая действовала в Киевской области. Хакеры на заказ незаконно получали доступ к аккаунтам местных чиновников в соцсетях и мессенджерах.

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