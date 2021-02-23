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Хакеры взламывали аккаунты чиновников Киевской области. Возможна связь с Россией

Новина українською → Киевская область, Вторник 23 февраля 2021 16:11
Хакеры взламывали аккаунты чиновников Киевской области. Возможна связь с Россией Фото: хакерское оборудованияе (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины разоблачила хакерскую группировку, которая действовала в Киевской области. Хакеры на заказ незаконно получали доступ к аккаунтам местных чиновников в соцсетях и мессенджерах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди пострадавших от действий злоумышленников, глава одного из районных судов Киевской области.

Для взлома аккаунтов хакеры использовали подконтрольный виртуальный сервер. Стоимость взлома аккаунта стоила до 3 тысяч долларов. Для анонимности оплата проводилась в криптовалюте и на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

СБУ установила, что владелец хостинга систематически ездит за границу, в частности в Россию, а основными клиентами хакеров были россияне и украинские "частные детективы", поэтому сейчас проверяется возможная связь с российскими спецслужбами.

В рамках уголовного дела по статье 359 и частью 2 статьи 361 УК Украины правоохранители провели обыски по местам размещения серверов и в жилье организатора. В ходе обысков изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, с помощью которого взламывали аккаунты.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрениях.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве правоохранители разоблачили группу хакеров, которые совершали кибератаки на компании в Европе и США. Общие убытки, нанесенные компаниям, оценивают в свыше 80 миллионов долларов.

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