Хакери зламали сторінку у Facebook президента Киргизстану

У соціальній мережі Facebook невідомі хакери зламали особисту сторінку президента Киргизстану Садира Жапарова. Після цього зловмисники писали коментарі на сторінці під різними постами.

За словами прессекретаря глави держави Галини Байтерек, президент не має жодного відношення до останніх коментарів, які були розміщені на його сторінці у Facebook.

"Садир Жапаров з повагою ставиться до всіх думок, що висловлюються в суспільстві, в тому числі і критичних, тому ніколи не дозволив би собі подібні висловлювання", - повідомила Байтерек.