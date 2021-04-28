Хакеры взломали сайты районных и территориальных администраций Киевской области

Речь идет о предполагаемом распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования необходимо подать в Департамент образования и науки областной администрации списки школьников 15 лет и старше до 30 апреля 2021 г. Также говорится, что следует обеспечить прохождение учащимися медкомиссии до 6 мая.

“Официально объявляем, что распоряжение с таким содержанием Василий Володин (глава Киевской ОГА - ред.) не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности”, - указано в сообщении.