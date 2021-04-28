Хакеры взломали сайты районных и территориальных администраций Киевской области

Неизвестные хакеры взломали сайты нескольких районных и территориальных администраций Киевской области. Злоумышленники разместили на веб-ресурсах ложную информацию.
Об этом сообщила пресс-служба государственной администрации Киевской области.
Речь идет о предполагаемом распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования необходимо подать в Департамент образования и науки областной администрации списки школьников 15 лет и старше до 30 апреля 2021 г. Также говорится, что следует обеспечить прохождение учащимися медкомиссии до 6 мая.
“Официально объявляем, что распоряжение с таким содержанием Василий Володин (глава Киевской ОГА - ред.) не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности”, - указано в сообщении.
Напомним, ранее российские хакеры из группировки "Бабук" (The Babuk group) получили доступ к базе данных полиции Вашингтона, округ Колумбия, США. Они угрожали поделиться информацией с преступными бандами, если не получат выкуп.
Отметим, киберспециалисты СБУ помешали спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления.
РБК-Украина писало, что 25 апреля неизвестные взломали сайт БелАЭС. Они разместили на странице фейковые сообщения об опасности станции и возможной трагедии, которая может “произойти в любой момент”.