Хакери зламали сайти районних та територіальних адміністрацій Київської області

Йдеться про передбачуване розпорядження голови ОДА, в якому зазначено, що всім установам загальної середньої освіти необхідно подати до Департаменту освіти і науки обласної адміністрації списки школярів 15 років і старше до 30 квітня 2021 р. також йдеться, що слід забезпечити проходження учнями медкомісії до 6 травня.

"Офіційно оголошуємо, що розпорядження з таким змістом Василь Володін (глава Київської ОДА - ред.) не підписував, тому інформація не відповідає дійсності", - зазначено в повідомленні.