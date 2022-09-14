Хакери зламали сайт ОДКБ
Офіційний сайт Організації договору про колективну безпеку піддався DDoS-атаці ввечері 13 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОДКБ в Telegram.
Повідомляється, що внаслідок атаки була порушена працездатність сайту, зафіксовані несанкціоновані спроби внесення змін до деяких інформаційних повідомлень. До 7:00 14 вересня доступ до ресурсу був неможливий.
На даний момент працездатність сайту ОДКБ була частково відновлена. Ведуться заходи з локалізації несанкціонованого втручання і відновлення пошкоджених або втрачених даних.
Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення ситуації. Країни обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.
В ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для врегулювання ситуації, а російський президент Путін заявив про "додаткові практичні кроках, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні держав.
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