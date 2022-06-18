Хакеры взломали почту "зеленых" в Германии. Пострадали аккаунты Бербок и Хабека

На почтовые ящики лидеров немецких "зеленых" в апреле была совершена хакерская атака. Пострадали в том числе аккаунты министров Анналены Бербок и Роберта Хабека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Сообщается, что партия подтвердила хакерскую атаку на ее IT-систему, которая затронула учетные записи министра иностранных дел Анналены Бербок и вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека.

В то же время "зеленые" подчеркнули, что Бербок и Хабек с января не использовали партийные аккаунты. В общей сложности пострадали 14 учетных записей, в том числе лидеров партии Рикарды Ланг и Омида Нурипура. Они были скомпрометированы таким образом, что письма поступали на адреса, которые не связаны с "зелеными".

По данным Der Spiegel, электронный след указывает на то, что кибератака могла быть совершена из России. Однако каких-либо конкретных доказательств нет.