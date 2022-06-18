Хакери зламали пошту "зелених" в Німеччині. Постраждали акаунти Бербок і Хабека

На поштові скриньки лідерів німецьких "зелених" у квітні була здійснена хакерська атака. Постраждали в тому числі акаунти міністрів Анналени Бербок і Роберта Хабека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Повідомляється, що партія підтвердила хакерську атаку на її IT-систему, яка торкнулася облікових записів міністра закордонних справ Анналени Бербок та віце-канцлера, міністра економіки Роберта Хабека.

Водночас "зелені" наголосили, що Бербок та Хабек із січня не використовували партійні акаунти. Загалом постраждали 14 облікових записів, зокрема лідерів партії Рікарди Ланг та Оміда Нуріпура. Вони були скомпрометовані таким чином, що листи надходили на адреси, які не пов'язані із "зеленими".

За даними Der Spiegel, електронний слід вказує на те, що кібератака могла бути проведена з Росії. Проте якихось конкретних доказів немає.