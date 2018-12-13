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Хакери зламали базу даних МЗС Франції

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 14:27
Хакери зламали базу даних МЗС Франції
Фото: хакерські атаки (Pixabey)

У МЗС Франції запевнили, що вжиті всі необхідні заходи для запобігання повторного злому

Хакери зламали сайт французького зовнішньополітичного відомства, викравши персональні дані з платформи реєстрації мандрівників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Франції.

У 2010 році міністерство створило платформу Ariane, що дозволяє мандрівникам після реєстрації отримувати різного роду інформацію, зокрема, про те, наскільки подорож в ту або країну безпечна.

"Особисті дані, залишені при реєстрації на платформі, що були вкрадені", - вказується в повідомленні відомства.

Наголошується, що викрадена інформація не містить секретних фінансових даних або дані, які можуть розкрити місце призначення поїздок, заявлених Ariane. У МЗС Франції запевнили, що вжиті всі необхідні заходи для запобігання повторного злому.

"Сервіс Ariane продовжує свою роботу. Ці інциденти не ставлять під сумнів її надійність і корисність для безпеки поїздок французів за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, США, Китай і РФ відмовилися підписати договір про посилення боротьби з кіберзлочинністю.

Раніше Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії заявила, що російські хакери причетні до кібератак на чеські Міноборони та Міністерство закордонних справ.

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