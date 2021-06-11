Хакеры украли исходный код игры "FIFA 21"

Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире Electronic Arts сообщила о краже хакерами исходного кода игры "FIFA 21". Взломщики не получили доступ к данным об игроках.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
EA также сообщила, что в рамках расследования уголовного дела работает с экспертами и правоохранительными органами
"Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда был украден ограниченный объем исходного кода игры и связанных инструментов", - сказал официальный представитель компании.
Напомним, ранее хакеры взломали почту главы канцелярии премьера Польши. Похищенная из почтового ящика информация публиковалась в российской соцсети Telegram.
Отметим, крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил российским хакерам 11 млн долларов. На момент выплаты компания восстановила работу большей части своих предприятий.
Кроме того, кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии.