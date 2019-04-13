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Хакери вкрали дані тисяч агентів ФБР, - ThechCrunch

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 08:54
Хакери вкрали дані тисяч агентів ФБР, - ThechCrunch
Ілюстративне фото (Pixabey)

Жертвами хакерів могли стати щонайменше 4 тис. агентів

Хакерами було зламано кілька спеціальних закритих сайтів, які пов'язані з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів, і вивантажено їх вміст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела видання TechCrunch.

Повідомляється, що серед матеріалів, які потрапили у відкритий доступ, присутня велика кількість файлів, що містять особисту інформацію тисяч агентів федеральної служби, а також правоохоронних органів.

За інформацією видання, метою зловмисників було як мінімум 3 сайти, що мають відношення до Асоціації Національної академії ФБР в Куантіко (штат Вірджинія).

Після видалення всіх дублікатів вивантажені дані в Мережу включали в себе близько 4 тис. унікальних записів, в яких вказані імена членів асоціації, особисті адреси, номери телефонів, інформація електронних рахунків, а також назви посад.

Один з хакерів, який може мати відношення до атаки, розповів виданню, що зараз вони займаються структуруванням даних.

"Скоро вони будуть продані", - заявив хакер.

Нагадаємо, хакери Anonymous погрожують Британії після арешту Ассанжа. Хакерське угруповання Anonymous звернулася до уряду Великобританії з вимогою звільнити заарештованого напередодні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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