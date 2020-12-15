Хакеры из РФ взломали Министерство внутренней безопасности США, - Reuters

Хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США. Они получили доступ к внутренним коммуникациям.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным издания, атака была совершена в воскресенье, 13 декабря.

"Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США", - говорится в сообщении.

Министерство внутренней безопасности США отвечает за охрану границ, кибербезопасность и в последнее время за распространение вакцины от COVID-19.

Напомним, ранее в США заявили о взломе серверов Министерства финансов, из которых были похищены определенные данные. При этом сообщалось, что хакеры действовали при поддержке иностранного правительства.

В последнее время в США неоднократно заявляли о хакерских атаках. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети. При этом неизвестно, получили ли хакеры к данным в результате взлома.