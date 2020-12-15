Хакери з РФ зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, - Reuters

Хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, взломали Міністерство внутрішньої безпеки США. Вони отримали доступ до внутрішніх комунікацій.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

За даними видання, атака була здійснена в неділю, 13 грудня.

"Команда витончених хакерів, які працюють, імовірно, на російський уряд, отримала доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки США", - йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішньої безпеки США відповідає за охорону кордонів, кібербезпеку та останнім часом за розповсюдження вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, раніше США заявили про злом серверів Міністерства фінансів, з яких було викрадено певні дані. При цьому повідомлялося, що хакери діяли за підтримки іноземного уряду.

Останнім часом в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі. При цьому невідомо, чи отримали хакери дані унаслідок злому.