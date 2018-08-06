Хакеры пытались украсть данные о британских F-35 через Tinder

Жертва взлома сумела вовремя предупредить о произошедшем начальство

Неизвестные хакеры попытались получить информацию о новейшем истребителе F-35B, поступившем на вооружение ВВС Великобритании, с помощью методов социальной инженерии и сервиса Tinder. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве и оказавшийся в распоряжении журналистов документ.

Подчеркивается, что информацию о подобной попытке шпионажа подтверждает британское Минобороны.

Last night we welcomed a further five F35B Lightnings to RAF Marham. Here’s the moment the pilots stepped onto UK soil after an epic journey from the United States. #F35UK pic.twitter.com/F6bQJK4f3U — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 4, 2018

В частности, издание опубликовало отрывок из документа командования британских ВВС. В нем описан случай, который произошел с одной из военнослужащих.

Отмечается, что профиль военной в подобном приложении (Daily Mail со ссылкой на источники утверждает, что речь идет именно о Tinder) был взломан. Злоумышленники через профиль женщины "познакомились" с еще одним военнослужащим британских ВВС. В ходе общения хакеры попытались выведать у него информацию об истребителях F-35В. Указано, что очередная партия этих машин поступила в распоряжение британских ВВС в начале августа.

Подчеркивается, что жертва взлома сумела вовремя предупредить о произошедшем начальство, и утечки секретной информации удалось избежать. В Минобороны Великобритании подтвердили, что хакер не получил секретную информацию. Сообщается, что военный, с которым попытался познакомиться взломщик, даже не был связан с программой по постановке на вооружение истребителей F-35.

Издание отмечает, что на данный момент официальной информации о подозреваемых в попытке шпионажа нет. При этом Daily Mail утверждает, что подозрение падает на Россию и Китай, "жаждущих получить информацию об F-35, представляющем потенциальную угрозу их вооруженным силам".

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, разведка США обвинила Россию, Китай и Иран в самом активном кибершпионаже.

Экс-сотрудница посольства США в Москве (РФ), которая проработала в ведомстве более 10 лет, заподозрена в шпионаже в пользу России.