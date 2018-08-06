Хакери намагалися вкрасти дані про британські F-35 через Tinder

Жертва злому зуміла вчасно попередити про те, що сталося начальство

Невідомі хакери спробували отримати інформацію про новітній винищувач F-35B, що надійшов на озброєння ВПС Великобританії, за допомогою методів соціальної інженерії та сервісу Tinder. Про це пише Daily Mail, посилаючись на джерела в британському військовому відомстві і документ, що опинився у розпорядженні журналістів.

Підкреслюється, що інформацію про подібну спробу шпигунства підтверджує британське Міноборони.

A further five F35B Lightnings have touched down at RAF Marham tonight after making their way from the United States. Welcome home! #F35UK pic.twitter.com/8JUGa1sRk8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 3, 2018

Зокрема, видання опублікувало уривок з документа командування британських ВПС. У ньому описаний випадок, який стався з однією з військовослужбовців.

Відзначається, що профіль військової у подібному додатку (Daily Mail з посиланням на джерела стверджує, що мова йде саме про Tinder) був зламаний. Зловмисники через профіль жінки "познайомилися" з ще одним військовослужбовцем британських ВПС. У ході спілкування хакери спробували вивідати у нього інформацію про винищувачі F-35В. Зазначено, що чергова партія цих машин надійшла в розпорядження британських ВПС на початку серпня.

Підкреслюється, що жертва злому зуміла вчасно попередити про те, що сталося начальство, і витоку секретної інформації вдалося уникнути. У Міноборони Великобританії підтвердили, що хакер не отримав секретну інформацію. Повідомляється, що військовий, з яким спробував познайомитися зломщик, навіть не був пов'язаний із програмою з постановки на озброєння винищувачів F-35.

Видання зазначає, що на даний момент офіційної інформації про підозрюваних у спробі шпигунства немає. При цьому Daily Mail стверджує, що підозра падає на Росію і Китай, "бажаючих отримати інформацію про F-35, що представляє потенційну загрозу їх збройним силам".

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, розвідка США звинуватила Росію, Китай і Іран у найактивнішому кібершпіонажі.

Екс-співробітниця посольства США в Москві (РФ), яка пропрацювала у відомстві більше 10 років, запідозрена в шпигунстві на користь Росії.