Экс-сотрудницу посольства США подозревают в шпионаже на Россию

Женщина регулярно и неофициально встречается с сотрудниками российской ФСБ

Бывшая сотрудница посольства Соединенных Штатов Америки (США) в Москве (РФ), которая проработала в ведомстве более 10 лет, заподозрена в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники, пишет DW.

Как сообщается, экс сотрудница посольства попала под подозрение в ходе плановой проверки, которую инициировал госдепартамент США.

Отмечается, что женщина регулярно и неофициально встречается с сотрудниками российской Федеральной службы безопасности.

Кроме того, как пишет издание, у нее был доступ к внутренней сети и электронной почте американской секретной службы.

Следовательно, она могла завладеть потенциально секретными данными.

В свою очередь CNN со ссылкой на неназванные источники отмечает, что у нее не было доступа к строго конфиденциальной информации.

Напомним, ранее Национальная разведка США обнародовала доклад о шпионаже в киберпространстве, в котором Россия названа в числе "наиболее активных сил в киберпространстве", связанных с экономическим шпионажем и возможным похищением конфиденциальной информации, наряду с Китаем и Ираном.

В разделе, посвященном РФ, ее действия связывают с тем, что Москва старается укрепить экономику, которая страдает из-за коррупции, госконтроля и утечки талантов за рубеж.

Также сообщалось, что Минюст США задержал в Вашингтоне гражданку России, и выдвинул обвинения в сговоре с целью шпионажа на иностранное государство.