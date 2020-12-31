ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Хакеры получили доступ к внутренним системам Microsoft

США, Четверг 31 декабря 2020 23:08
Хакеры получили доступ к внутренним системам Microsoft
Фото: Microsoft (
Автор: Даша Харченко

Хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Это те же хакеры, которые стоят за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Microsoft.

Компания подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds, которое было заражено вредоносным кодом.

"Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки обнаружили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях", - заявили в корпорации.

В Microsoft добавили, что злоумышленники, могли просматривать исходный код, но не могли вносить в него изменения. При этом не уточнили, какие именно их продукты пострадали от хакерской атаки.

Недавно стало известно, что хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. Взломщики имели доступ к электронной почте сотрудников органов в течение нескольких ведомств. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

После чего Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Hi-tech Microsoft

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь