Хакеры получили доступ к переписке сотрудников Минюста США

Хакеры получили несанкционированный доступ к части электронной переписки сотрудников Министерства юстиции США. Доступ получен на основе программного обеспечения компании Microsoft.

Об этом говориться в заявлении ведомства.

Минюст США получил информацию о неизвестной вредоносной деятельности, связанной с компанией SolarWinds и затронувшим, в частности, федеральные ведомства и технических подрядчиков.

Хакеры получили доступ к почтовым системам ведомства на основе программного обеспечения Microsoft.

Предположительно, хакеры получили доступ к 3% электронных почтовых ящиков в данном сервисе.

Напомним, Управление директора Национальной разведки США заявило, что Россия, причастна к серии кибератак на целый ряд американских федеральных ведомств. В декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.