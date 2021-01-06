Хакери отримали доступ до листування співробітників Мін'юсту США

Хакери отримали несанкціонований доступ до частини електронного листування співробітників Міністерства юстиції США. Доступ отриманий на основі програмного забезпечення компанії Microsoft.

Про це йдеться у заяві відомства.

Мін'юст США отримав інформацію про невідому шкідливу діяльність, пов'язану з компанією SolarWinds і яка зачепила, зокрема, федеральні відомства і технічних підрядників.

Хакери отримали доступ до поштових систем відомства на основі програмного забезпечення Microsoft.

Імовірно, хакери отримали доступ до 3% електронних поштових скриньок в даному сервісі.

Нагадаємо, Управління директора Національної розвідки США заявило, що Росія причетна до серії кібератак на цілий ряд американських федеральних відомств. У грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.