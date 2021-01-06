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Хакери отримали доступ до листування співробітників Мін'юсту США

Автор: Даша Харченко

Хакери отримали несанкціонований доступ до частини електронного листування співробітників Міністерства юстиції США. Доступ отриманий на основі програмного забезпечення компанії Microsoft.

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Про це йдеться у заяві відомства.

Мін'юст США отримав інформацію про невідому шкідливу діяльність, пов'язану з компанією SolarWinds і яка зачепила, зокрема, федеральні відомства і технічних підрядників.

Хакери отримали доступ до поштових систем відомства на основі програмного забезпечення Microsoft.

Імовірно, хакери отримали доступ до 3% електронних поштових скриньок в даному сервісі.

Нагадаємо, Управління директора Національної розвідки США заявило, що Росія причетна до серії кібератак на цілий ряд американських федеральних відомств. У грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

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