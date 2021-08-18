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Хакеры похитили данные почти 8 млн пользователей оператора США T-Mobile

Автор: Сергей Пышкин

Хакеры похитили личные данные 7,8 млн пользователей одной из крупнейшей в США операторской компании T-Mobile. Информации о компрометации финансовых данных жертв пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Операторская компания T-Mobile узнала о хакерской атаке в конце прошлой недели, впрочем о похищении личных данных стало известно только сегодня.

Как отмечает пресс-служба, также были похищены около 850 тысяч данных предоплаченных клиентов и более 40 миллионов записей бывших и потенциальных клиентов.

Сейчас известно, что хакеры похитили данные о имени и фамилии пользователей, их даты рождения и номера социального страхования.

T-Mobile добавила, что уязвимость системы была ликвидирована после утечки.

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Соединенные Штаты Америки