Хакеры похитили данные почти 8 млн пользователей оператора США T-Mobile

Хакеры похитили личные данные 7,8 млн пользователей одной из крупнейшей в США операторской компании T-Mobile. Информации о компрометации финансовых данных жертв пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Операторская компания T-Mobile узнала о хакерской атаке в конце прошлой недели, впрочем о похищении личных данных стало известно только сегодня.

Как отмечает пресс-служба, также были похищены около 850 тысяч данных предоплаченных клиентов и более 40 миллионов записей бывших и потенциальных клиентов.

Сейчас известно, что хакеры похитили данные о имени и фамилии пользователей, их даты рождения и номера социального страхования.

T-Mobile добавила, что уязвимость системы была ликвидирована после утечки.