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Хакери викрали дані майже 8 млн користувачів оператора США T-Mobile

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США , Середа 18 серпня 2021 16:52
Хакери викрали дані майже 8 млн користувачів оператора США T-Mobile Фото: Хакери викрали дані майже 8 млн користувачів оператора США T-Mobile (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Хакери викрали особисті дані 7,8 млн користувачів однієї з найбільшої в США операторської компанії T-Mobile. Інформації щодо компрометації фінансових даних жертв поки що немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операторська компанія T-Mobile дізналася про хакерську атаку в кінці минулого тижня, втім про викрадення особистих даних стало відомо лише сьогодні.

Як відзначає пресслужба, також були викрадені близько 850 тисяч даних передплачених клієнтів й більше ніж 40 мільйонів записів колишніх й потенційних клієнтів.

Наразі відомо, що хакери викрали дані щодо імені й прізвищ користувачів, їх дати народження та номери соціального страхування.

T-Mobile додала, що вразливість системи була ліквідована після витоку.

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