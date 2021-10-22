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Хакери за декілька годин зламали соціальну платформу Дональда Трампа

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П'ятниця 22 жовтня 2021 19:00
Хакери за декілька годин зламали соціальну платформу Дональда Трампа Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Хакерам вдалося зламати соціальну мережу TRUTH Social, яка належить колишньому президенту США Дональду Трампу, лише за декілька годин після оголошення про її створення. Після цього бета-версію закрили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що хакери створили підроблені облікові записи від імені:

  • Дональда Трампа
  • його колишнього радника Стівена Беннона;
  • прихильника теорій змови Рона Уоткінса;
  • засновника Twitter Джека Дорсі.

В бета-версії хакери оприлюднили зображення свиней, заяви на адресу Дорсі й розпитували про місцеперебування дружини Трампа.

Через деякий час їх заблокували, а бета-версію платформи - зачинили.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Дональд Трамп планує запустити власну соціальну мережу.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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