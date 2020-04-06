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Хакеры начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе, - киберполиция

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 18:09
Хакеры начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе, - киберполиция
Иллюстративное фото (УНИАН)

Киберпреступники осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного ПО

Киберпреступники начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

В сообщении отмечается, что хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.

"Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т.п. для дальнейшего присвоения денег", - предупреждают в НПУ.

В частности, хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Для введения в заблуждение они чаще всего используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово "Corona", а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.

Учитывая эти обстоятельства, киберполиция советует:

  • использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;
  • постоянно обновлять операционную систему;
  • использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их;
  • не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если Вы не ждете это письмо;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • загружать файлы только с проверенных ресурсов.

Кроме того, киберполиция открыла телефонную линию для информационной поддержки граждан.

Напомним, в начале марта в Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины.

Как писало РБК-Украина, в конце марта правоохранители разоблачили хакерскую группировку, которая обворовывала банковские счета с помощью вредоносного программного обеспечения. Киберпреступники похитили более 20 млн гривен.

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