Хакери почали маскувати свої атаки під розсилки про коронавірус, - кіберполіція

Ілюстративне фото (УНІАН)

Кіберзлочинці здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого ПЗ

Кіберзлочинці почали маскувати свої атаки під розсилки про коронавірус. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції.

У повідомленні зазначається, що хакери швидко скористалися ситуацією та активізували свої атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення.

"Кіберзлочинці у більшості країн світу, використовуючи панічні настрої серед громадян у період пандемії, здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Їх метою є отримання персональних даних користувачів мережі, а саме логінів та паролів доступу до різних інтернет-ресурсів: електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців тощо для подальшого привласнення грошей", - попереджають у НПУ.

Зокрема, хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Для введення в оману вони найчастіше використовують у своїх фішинг-розсилках посилання на слово "Corona", а також розповсюджують шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19.

Зважаючи на ці обставини, кіберполіція радить:

використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;

постійно оновлювати операційну систему;

використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами та постійно оновлювати їх;

не завантажувати підозрілі файли із листів електронної пошти, якщо Ви не чекаєте цей лист;

не переходити за сумнівними посиланнями;

завантажувати файли лише з перевірених ресурсів.

Крім того, кіберполіція відкрила телефонну лінію для інформаційної підтримки громадян.

Нагадаємо, на початку березня в Україні презентували запуск інформаційної кампанії з кібербезпеки, над створенням якої працювали фахівці Великобританії, Сполучених Штатів Америки та України.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня правоохоронці викрили хакерське угруповання, яке обкрадало банківські рахунки за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Кіберзлочинці викрали більше 20 млн гривень.