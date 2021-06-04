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Хакеры массово атакуют госучреждения и компании. Киберполиция предупредила об угрозе

Автор: Артур Родивилов

Киберполиция Украины предупреждает о массированной атаке "вируса" на госучреждения и частные компании. Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

В киберполиции предостерегают, что хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени госучреждений, имеющих контекст типа "Вы не заплатили налоги. Детали в файле", "На вас заведено уголовное дело. Детали в приложении".

Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников.

Известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управления патрульной полиции Киева - kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Напомним, ранее в киберполиции рассказали о работе мошенников из тюрем. Там они создают фейковые интернет-магазины и продают несуществующие товары.

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