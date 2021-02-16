Хакеры из КНДР пытались взломать серверы Pfizer из-за COVID-вакцины

Хакеры из Северной Кореи (КНДР) совершили кибератаку на сервер американской фармацевтической компании Pfizer. Хакеры пытались получить доступ к информации о вакцине от коронавируса компании.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.