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Хакеры из КНДР пытались взломать серверы Pfizer из-за COVID-вакцины

Новина українською → Сеул, Вторник 16 февраля 2021 12:08
Хакеры из КНДР пытались взломать серверы Pfizer из-за COVID-вакцины Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Хакеры из Северной Кореи (КНДР) совершили кибератаку на сервер американской фармацевтической компании Pfizer. Хакеры пытались получить доступ к информации о вакцине от коронавируса компании.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

Отмечается, что хакеры пытались взломать серверы Pfizer в Южной Корее, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине и лечению от коронавируса. При этом какие именно данные могли быть похищены, не сообщается.

Такие данные обнародовала южнокорейская разведка во время закрытого заседания во вторник, 16 февраля.

Напомним, в декабре хакеры совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Во время атаки были похищены документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В середине января стало известно, что похищенные данные об этих вакцинах были выложены в сеть.

Позже стало известно, что хакеры распространили в сети письма, которые содержали информацию об оценке COVID-вакцин в Евросоюзе.

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