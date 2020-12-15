Хакеры выкрали данные о вакцине Moderna во время атаки на агентство ЕС

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что во время недавней кибератаки на ведомство хакеры выкрали данные о вакцине от коронавируса компании Moderna. До этого сообщалось, что хакеры получили доступ к данными о вакцине Pfizer Inc и BioNTech.

Об этом сообщает Reuters.

Документы были связаны с предварительными переговорами о кандидате на вакцину компании Moderna. При этом в самой компании заявили, что ее представление в EMA не включало никакой информации об отдельных участниках исследований вакцины.

"В настоящее время нет информации о том, что какие-либо участники были идентифицированы каким-либо образом", - сообщили в Moderna.

Напомним, на прошлой неделе EMA, которое занимается сертификацией вакцин от коронавируса, заявило, что подверглось хакерской атаке.

Позже стало известно, что в результате кибератаки на ЕМА были выкрадены данные о вакцине против COVID-19 компании BioNTech.

Напомним, EMA работает над сертификацией двух вакцин против COVID-19. Ожидается, что она завершится в течение нескольких недель.