Хакери з КНДР намагалися зламати сервери Pfizer через COVID-вакцини

Хакери з Північної Кореї (КНДР) здійснили кібератаку на сервер американської фармацевтичної компанії Pfizer. Хакери намагалися отримати доступ до інформації про вакцину від коронавірусу компанії.

Про це Yonhap повідомляє з посиланням на Національне агентство розвідки (NIS) Південної Кореї.