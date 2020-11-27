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Хакеры из КНДР атаковали производителя вакцины AstraZeneca, - Reuters

Лондон, Пятница 27 ноября 2020 14:30
Хакеры из КНДР атаковали производителя вакцины AstraZeneca, - Reuters
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Северокорейские хакеры атаковали компьютерные системы компании AstraZeneca - британского производителя вакцины от COVID-19. Попытка не увенчалась успехом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что хакеры выдавали себя за рекрутеров на сетевом сайте LinkedIn. Они обратились к персоналу AstraZeneca якобы с предложениями о работе и отправили документы с описанием должностных обязанностями. Как оказалось, в документах был вредоносный код, который должен был предоставить доступ к компьютеру жертвы.

По словам одного из источников, попытки взлома были нацелены на "широкий круг людей", включая персонал, работающий над разработкой вакцины от COVID-19, но они не увенчались успехом.

Источники на условиях анонимности сказали, что методы хакерских атак показали, что это часть масштабной кампании, которую официальные лица США приписывают Северной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19. В ходе ее испытания выяснилось, что при введение полных доз эффективность меньше, чем при малой дозе. Представители компании назвали этот результат производственной ошибкой.

Также сообщалось, что AstraZeneca готова сделать 200 млн доз вакцины от коронавируса к концу года.

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Новости Украины Происшествия КНДРВакцинахакерыCOVID-19

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