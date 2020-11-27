ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хакери з КНДР атакували виробника вакцини AstraZeneca, - Reuters

Лондон, П'ятниця 27 листопада 2020 14:30
Хакери з КНДР атакували виробника вакцини AstraZeneca, - Reuters
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Північнокорейські хакери атакували комп'ютерні системи компанії AstraZeneca - британського виробника вакцини від COVID-19. Спроба не увінчалася успіхом.

Про це пише Reuters з посиланням на інформовані джерела.

Повідомляється, що хакери видавали себе за рекрутерів на мережевому сайті LinkedIn. Вони звернулися до персоналу AstraZeneca нібито з пропозиціями про роботу і відправили документи з описом посадових обов'язків. Як виявилося, в документах був шкідливий код, який мав надати доступ до комп'ютера жертви.

За словами одного з джерел, спроби злому були націлені на "широке коло людей", включаючи персонал, що працює над розробкою вакцини від COVID-19, але вони не увінчалися успіхом.

Джерела на умовах анонімності сказали, що методи хакерських атак показали, що це частина масштабної кампанії, яку офіційні особи США приписують Північній Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca проведе додаткові випробування вакцини від COVID-19. В ході її випробування з'ясувалося, що при введенні повних доз ефективність менша, ніж при малій дозі. Представники компанії назвали цей результат виробничою помилкою.

Також повідомлялося, що AstraZeneca готова зробити 200 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КНДРВакцинахакериCOVID-19

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся