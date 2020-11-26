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AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19

Лондон, Четверг 26 ноября 2020 21:16
AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Компания Astrazeneca проведет дополнительные исследования кандидата на вакцину от коронавируса. Испытания пройдут на фоне сомнений в эффективности вакцины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительный директор компании Паскаль Сорио объяснил, что дополнительные исследования нужны, чтобы понять реальную эффективность препарата после того, как разработчики поняли в каких объемах нужно вводить первую и вторую инъекции.

"Возможно, это будет еще одно международное исследование, но оно пройдет быстрее, потому что мы знаем о высокой эффективности вакцины и нам нужно меньшее количество пациентов", - сказал Сорио.

В ходе разработки вакцины и ее массового испытания выяснилось, что при введении двух полных доз препарата его эффективность составляет 62%, а при введении первой малой дозы и второй большей повышается до 90%.

В понедельник сообщалось, что Аstrazeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно исследованиям, она эффективна на 70%, но испытания еще продолжаются.

Также разработчик возможной вакцины заявил о готовности изготовить 200 миллионов доз к концу текущего года. Еще 700 миллионов могут быть изготовлены в первом квартале 2021 года.

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