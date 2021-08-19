Хакеры атаковали японскую биржу и украли криптовалюты почти на 100 млн долларов
Японская криптобиржа Liquid подверглась хакерской атаке. По предварительным данным, они завладели криптовалютой на 97 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Как следует из заявления Liquid, некоторые из ее кошельков с криптовалютой были взломаны, и хакеры перевели активы на четыре разных кошелька.
"В настоящее время мы проводим расследование и будем предоставлять регулярные обновления. Тем временем депозиты и снятие средств будет приостановлено", - говорится в заявлении.
Согласно данным аналитической компании по блокчейну Elliptic, ущерб составил около 97 миллионов долларов.
По данным CoinMarketCap, Liquid входит в число 20 крупнейших криптобирж в мире по ежедневным объемам торгов. За последние сутки она обработала транзакции на сумму более 133 миллионов долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что криптоплатформа Poly Network предложила работу хакеру, который украл у нее биткойны на 611 млн долларов. Это была крупнейшая в истории кража криптовалюты.