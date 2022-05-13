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Хакеры атаковали интернет-сеть Львовского горсовета

Фото: хакеры атаковали интернет-сеть Львовского городского совета (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Хакеры сегодня, 13 мая, атаковали интернет-сеть Львовского городского совета. Сейчас специалисты работают над восстановлением системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко в Facebook.

"На интернет-сеть Львовского городского совета только что была нанесена хакерская атака. Специалисты мэрии вместе с киберполицией работают над восстановлением системы и сервисов. Детали позже", - отметил Москаленко.

Напомним, 9 мая киберпреступники атаковали сайты украинских телеком-операторов.

Также российские хакеры совершили новую кибератаку, используя тему оккупированного Херсона.

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КибератакаЛьвов