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Хакери атакували інтернет-мережу Львівської міськради

Фото: хакери атакували інтернет-мережу Львівської міської ради (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Хакери сьогодні, 13 травня, атакували інтернет-мережу Львівської міської ради. Наразі фахівці працюють над відновленням системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника мера Львова Андрія Москаленка в Facebook.

"На інтернет-мережу Львівської міської ради щойно було завдано хакерської атаки. Фахівці мерії разом з кіберполіцією працюють над відновленням системи та сервісів. Деталі згодом", - зазначив Москаленко.

Нагадаємо, 9 травня кіберзлочинці атакували сайти українських телеком-операторів.

Також російські хакери здійснили нову кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона.

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КібератакаЛьвів