Хакери атакували інтернет-мережу Львівської міськради

Хакери сьогодні, 13 травня, атакували інтернет-мережу Львівської міської ради. Наразі фахівці працюють над відновленням системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника мера Львова Андрія Москаленка в Facebook.
"На інтернет-мережу Львівської міської ради щойно було завдано хакерської атаки. Фахівці мерії разом з кіберполіцією працюють над відновленням системи та сервісів. Деталі згодом", - зазначив Москаленко.
Нагадаємо, 9 травня кіберзлочинці атакували сайти українських телеком-операторів.
Також російські хакери здійснили нову кібератаку, використовуючи тему окупованого Херсона.
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