Хакеры из Anonymous взломали российские телеканалы. Теперь показывают войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Anonymous TV.

Anonymous опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что обычные россияне против войны в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.

"Хакерская группа Anonymous сегодня взломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны из Украины", - говорится в сообщении хакеров.