Хакери з Anonymous зламали російські телеканали. Тепер показують війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Anonymous TV.

Anonymous опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що звичайні росіяни проти війни в Україні і заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

"Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi, а також телеканали "Росія 24", "Перший канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України", - йдеться в повідомленні хакерів.