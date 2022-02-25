UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хакеры Anonymous взломали базу данных Минобороны России

Автор: Артур Родивилов

Группа хакеров Anonymous взломали базу данных Минобороны России. В частности, были слиты телефоны, почта и имена сотрудников ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter хакеров.

Хакеры Anоnymous заявили о начале кибервойны с Россией. На ряд российских правительственных сайтов со вчерашнего дня, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки, некоторые ресурсы защищаются путем блокировки доступа.

Ситуация серьезная для РФ. Если раньше ключевой проблемой в подобных случаях были группировки киберпреступников, то сейчас в инцидентах могут быть замешаны государственные военные структуры.

Ознакомиться с базой данных можно здесь.

Накануне группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину