Хакеры Anonymous взломали базу данных Минобороны России

Группа хакеров Anonymous взломали базу данных Минобороны России. В частности, были слиты телефоны, почта и имена сотрудников ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter хакеров.

Хакеры Anоnymous заявили о начале кибервойны с Россией. На ряд российских правительственных сайтов со вчерашнего дня, 24 февраля, ведутся DDoS-атаки, некоторые ресурсы защищаются путем блокировки доступа.

Ситуация серьезная для РФ. Если раньше ключевой проблемой в подобных случаях были группировки киберпреступников, то сейчас в инцидентах могут быть замешаны государственные военные структуры.

Ознакомиться с базой данных можно здесь.