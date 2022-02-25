Хакери Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії

Група хакерів Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії. Зокрема, були злиті телефони, пошта і імена співробітників відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter хакерів.

Хакери Апопумоиѕ заявили про початок кібервійни з Росією. На ряд російських урядових сайтів з учорашнього дня, 24 лютого, ведуться DDoS-атаки, деякі ресурси захищаються шляхом блокування доступу.

Ситуація серйозна для РФ. Якщо раніше ключовою проблемою в подібних випадках були угруповання кіберзлочинців, то зараз в інцидентах можуть бути замішані державні військові структури.

Ознайомитися з базою даних можна тут.