Хакери Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії

Група хакерів Anonymous зламали базу даних Міноборони Росії. Зокрема, були злиті телефони, пошта і імена співробітників відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter хакерів.
Хакери Апопумоиѕ заявили про початок кібервійни з Росією. На ряд російських урядових сайтів з учорашнього дня, 24 лютого, ведуться DDoS-атаки, деякі ресурси захищаються шляхом блокування доступу.
Ситуація серйозна для РФ. Якщо раніше ключовою проблемою в подібних випадках були угруповання кіберзлочинців, то зараз в інцидентах можуть бути замішані державні військові структури.
Ознайомитися з базою даних можна тут.
Напередодні група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за хакерську атаку на сайт російського телеканалу RT.