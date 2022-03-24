Хакери Anonymous атакують сайти Ашану та Леруа Мерлен, які продовжують працювати в РФ
Фото: Anonymous атакують Ашан та Леруа Мерлен (freepik)
Хакери об'єднання Anonymous продовжують здійснювати атаки на компанії, що не пішли з російського ринку. Серед них Ашан та Леруа Мерлен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Anonymous.
"Anonymous націлений на компанії, які продовжують працювати в Росії", - йдеться у повідомленні.
Хакери відмітили у публікації французькі корпорації Ашан, Леруа Мерлен та Decathlon.
Нагадаємо, одна з найбільших будівних компаній у Європі Strabag покинула російський ринок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.