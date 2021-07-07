Хакерские атаки: стала известна причина сбоя работы сайтов госструктур

Вчера, во второй половине дня перестали работать сайты Офиса президента Украины, СБУ и ряда других госструктур. Причиной сбоя стали хакерские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Как сообщают в пресс-службе, киберспециалисты зафиксировали аномальное влияние на систему доступа государственных органов через Интернет.
Отмечено, что по состоянию на 21:00 специалистам удалось наладить работу серверов и в полной мере обеспечить доступ к государственным информационным ресурсам.
По результатам хакерской атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент.
Сейчас ведется расследование.
Напомним, что вчера, 6 июня произошел сбой в работе сайта Офиса президента Украины. Тогда неисправности на Банковой связали с технической проблемой.