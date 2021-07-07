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Хакерські атаки: стала відома причина збою роботи сайтів держструктур

Автор: Марія Кучерявець

Вчора, у другій половині дня перестали працювати сайти Офісу президента України, СБУ та низки інших держструктур. Причиною збою стали хакерські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державої служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За інформацією відомства, причинами аварійного збою стали:

  • атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;
  • мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.

Як повідомляють у прес-службі, кіберфіахівці зафіксували аномальний вплив на систему доступу державних органів через мережу Інтернет.

Зазначено, що станом на 21:00 спеціалістам вдалося налагодити роботу серверів та повною мірою забезпечити доступ до державних інформаційних ресурсів.

За результатами хакерської атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, що вчора, 6 червня відбувся збій в роботі сайту Офісу президента України. Тоді несправність на Банковій пов'язали з технічною проблемою.

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