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Хакерська група з Китаю атакувала інфраструктуру США, - ФБР

Четвер 01 лютого 2024 13:58
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Хакерська група з Китаю атакувала інфраструктуру США, - ФБР Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ФБР стверджує, що США вдалося припинити хакерську діяльність китайської державної групи, яка атакувала ключові об'єкти державної інфраструктури, такі як електромережі та трубопроводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Директор ФБР Крістофер Врей повідомив, що було проведено кампанію із закриття групи "Вольт Тайфун", яка зламала сотні старих офісних маршрутизаторів, щоб отримати доступ до даних про американські активи.

Китайський уряд поки що ніяк не відреагував на звинувачення.

Однак раніше він уже відкидав звинувачення в спонсорованій державою кібервійні проти інших країн. У минулому Китай також звинувачував США в тому, що Вашингтон є "найбільшою у світі хакерською імперією і глобальним кіберзлочином".

Врей заявив, що Китай навмисно готує ґрунт для того, щоб вивести з ладу ключові системи інфраструктури США в разі ворожого конфлікту.

Про хакерські атаки групи "Вольт Тайфун" уперше стало відомо у США в травні минулого року, після того як компанія Microsoft попередила, що група атакувала кілька державних об'єктів, зокрема зламала урядові облікові записи електронної пошти.

Хакерські атаки Китаю та Росії

У грудні минулого року пов'язані з РФ та Китаєм хакери зламали найнебезпечніший ядерний об'єкт Великобританії.

У липні 2023 року китайські хакери зламали електронну пошту посла США у Пекіні.

А США, Південна Корея та Японіядомовилися створити групу з кіберфахівців високого рівня для протидії хакерам КНДР.

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