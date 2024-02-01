ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хакерская группа из Китая атаковала инфраструктуру США, - ФБР

Четверг 01 февраля 2024 13:58
UA EN RU
Хакерская группа из Китая атаковала инфраструктуру США, - ФБР Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ФБР утверждает, что США удалось пресечь хакерскую деятельность китайской государственной группы, которая атаковала ключевые объекты государственной инфраструктуры, такие как электросети и трубопроводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Директор ФБР Кристофер Врей сообщил, что была проведена кампания по закрытию группы "Вольт Тайфун", которая взломала сотни старых офисных маршрутизаторов, чтобы получить доступ к данным об американских активах.

Китайское правительство пока никак не отреагировало на обвинения.

Однако ранее оно уже отвергало обвинения в спонсируемой государством кибервойне против других стран. В прошлом Китай также обвинял США в том, что Вашингтон является "крупнейшей в мире хакерской империей и глобальным кибервором".

Врэй заявил, что Китай намеренно готовит почву для того, чтобы вывести из строя ключевые системы инфраструктуры США в случае враждебного конфликта.

О хакерских атаках группы "Вольт Тайфун" впервые стало известно в США в мае прошлого года, после того как компания Microsoft предупредила, что группа атаковала несколько государственных объектов, в том числе взломала правительственные учетные записи электронной почты.

Хакерские атаки Китая и России

В декабре прошлого года связанные с РФ и Китаем хакеры взломали самый опасный ядерный объект Великобритании.

В июле 2023 года китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине.

А США, Южная Корея и Япония договорились создать группу из киберспециалистов высокого уровня для противодействия хакерам КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки Кибератака
NEWS
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России