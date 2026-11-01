Хакери зламали Росстат та забрали справжні дані про втрати РФ у війні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати армії РФ убитими і пораненими можуть перевищувати 2 млн осіб за даними видання The Economist.

Зокрема, Росія могла втратити від 374 до 770 тисяч військових лише загиблими.

За даними розвідки та аналітиків, у жовтні втрати армії РФ сягнули рекордного рівня за весь час повномасштабної війни.

Водночас Сили оборони України в цей період повернули більше територій, ніж РФ змогла захопити.