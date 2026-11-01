Хакеры сломали Росстат и забрали подлинные данные о потерях РФ в войне

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину потери армии РФ убитыми и ранеными могут превышать 2 млн человек по данным The Economist.

В частности, Россия могла лишиться от 374 до 770 тысяч военных только погибшими.

По данным разведки и аналитиков, в октябре потери армии РФ достигли рекордного уровня за все время полномасштабной войны.

В то же время Силы обороны Украины в этот период вернули больше территорий, чем РФ смогла захватить.