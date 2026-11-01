Хакеры сломали Росстат и забрали подлинные данные о потерях РФ в войне

Киберпартизаны и движение Silent Crow сломали внутреннюю ИТ-инфраструктуру Росстата и выгрузили около 23 ТВ данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Silent Crow.
Хакеры отметили, что операция охватила центральный аппарат ведомства, региональные подразделения и Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации.
Под контролем хакеров оказалось около 25 000 машин.
Специалисты получили доступ к доменным контроллерам, а также скомпрометировали системы виртуализации и управления инфраструктурой, в частности ZVIRT, oVirt и VMware ESXi.
Хакеры заявили, что удалось выгрузить:
Систему электронного документооборота (СЭД).
Критические информационные системы ведомства, среди которых ЕССО, АС ГС ОФСП, Демография, ЦСОД, СУР, ФПСР и НСУД.
Около 2 ТВ документов из ДСП-контура.
Базы данных со статистической, экономической, персональной информацией, материалами переписей и данными по военным потерям РФ в войне против Украины.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину потери армии РФ убитыми и ранеными могут превышать 2 млн человек по данным The Economist.
В частности, Россия могла лишиться от 374 до 770 тысяч военных только погибшими.
По данным разведки и аналитиков, в октябре потери армии РФ достигли рекордного уровня за все время полномасштабной войны.
В то же время Силы обороны Украины в этот период вернули больше территорий, чем РФ смогла захватить.