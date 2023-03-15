Хакери зламали пошту окупанта, який засвітив застосування хімзброї проти ЗСУ

Хакери з організації "Кібер Спротив" зламали пошту російського військового. Мова йде про Михайла Лучіна, котрий був оператором БПЛА. Він засвітив скидання гранати К-51 з дрону на українські позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Активісти отримали дані, що окупант перепродає дрони, які купують волонтери і передають йому у Донецьк. Окрім цього, хакери знайшли у нього та передали ЗСУ технічну документацію компанії "Вектор", котра створює для армії РФ комплекси боротьби з українськими дронами.
Як встановили хакери, окупант не приховує на фотографіях, що вбиває українців добровільно. В листуванні чоловік критикує "кадирівців" й всю армію РФ, що "воює за спинами" так званих армій "ЛНР" та "ДНР".
Зазначимо, що це вже не перший випадок застосування окупантами забороненої зброї проти українських військових. Зокрема, використання росіянами білого фосфору у Бахмутському районі.
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