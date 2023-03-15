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Хакеры взломали почту оккупанта, который засветил применение химоружия против ВСУ

Фото: хакеры нашли оккупанта, засветившего применение химоружия (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Хакеры по организации "Кибер Сопротивление" взломали почту российского военного. Речь идет о Михаиле Лучине, который был оператором БПЛА. Он зажег сброс гранаты К-51 с дрона на украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Активисты получили данные, что кафир перепродает дроны, которые покупают волонтеры и передают ему в Донецк. Кроме того, хакеры нашли у него и передали ВСУ техническую документацию компании "Вектор", создающей для армии РФ комплексы борьбы с украинскими дронами.

Как установили хакеры, кафир не скрывает на фотографиях, что убивает украинцев добровольно. В переписке мужчина критикует "кадыровцев" и всю армию РФ, "воюющую за спинами" так называемых армий "ЛНР" и "ДНР".

Это уже не первый случай применения оккупантами запрещенного оружия против украинских военных. В частности, использование россиян белого фосфора в Бахмутском районе.

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