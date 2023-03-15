Хакеры взломали почту оккупанта, который засветил применение химоружия против ВСУ

Хакеры по организации "Кибер Сопротивление" взломали почту российского военного. Речь идет о Михаиле Лучине, который был оператором БПЛА. Он зажег сброс гранаты К-51 с дрона на украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Активисты получили данные, что кафир перепродает дроны, которые покупают волонтеры и передают ему в Донецк. Кроме того, хакеры нашли у него и передали ВСУ техническую документацию компании "Вектор", создающей для армии РФ комплексы борьбы с украинскими дронами.

Как установили хакеры, кафир не скрывает на фотографиях, что убивает украинцев добровольно. В переписке мужчина критикует "кадыровцев" и всю армию РФ, "воюющую за спинами" так называемых армий "ЛНР" и "ДНР".