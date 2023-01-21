Хакери зламали майже 35 тисяч облікових записів PayPal

За оцінками фахівців, під час інциденту було розкрито особисту інформацію майже 35 тисяч користувачів. При цьому з'ясовано, що до облікових записів отримали доступ неавторизовані сторони, які змогли вгадати облікові дані користувача, ймовірно, використовуючи масовий витік даних з інших сайтів.

"Це вкотре підтверджує небезпеку, пов'язану з однаковим використанням комбінацій імені користувача та пароля для входу на декілька вебсайтів", - зазначають експерти видання.

Отримана зловмисниками інформація містила:

імена клієнтів;

адреси;

номери соціального страхування;

індивідуальні податкові номери;

дати народження.

У PayPal відзначають, що інцидент не стався через порушення її власних систем і немає доказів того, що облікові дані користувача були викрадені з будь-яких систем PayPal. Водночас у компанії заявили, що не володіють інформацією про те, що ці дані були використані не за призначенням.

"Варто відзначити, що немає жодних доказів несанкціонованих платіжних операцій на зламаних акаунтах", - наголосили в компанії.

За словами PayPal, компанія негайно розпочала розслідування, тільки-но було виявлено несанкціонований доступ до облікових записів користувачів, а також впровадили посилений контроль безпеки. Також було вжито заходів, щоб запобігти крадіжці додаткової інформації про клієнтів, можливо, платіжних даних та реквізитів рахунку.

Як компенсація тим клієнтам, акаунти яких були зламані, PayPal запропонує два роки моніторингу від Equifax - американського бюро кредитних історій, яке допоможе вчасно виявити витік даних або нестандартну ситуацію. Крім того, платіжна система також рекомендує постраждалим активувати двофакторну автентифікацію (2FA) для своїх облікових записів та змінити облікові дані PayPal, які використовуються на інших вебсайтах.