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PayPal продлил период без комиссий для пользователей из Украины

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 16:13
PayPal продлил период без комиссий для пользователей из Украины Фото: PayPal продлил обслуживание без комиссий для украинцев (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Международная платежная система PayPal продлила период, в течение которого будет обслуживать украинцев без комиссий, до сентября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, за три месяца работы PayPal украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на 200 млн долларов. С помощью этой системы украинцы могут поддерживать родных за границей и собирать пожертвования на армию со всего мира.

Он также отметил, что следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов.

"Спасибо CEO PayPal Дену Шульману за поддержку Украины и около полумиллиарда долларов, которые при содействии компании поступили на счета благотворительных организаций, которые помогают украинцам по всему миру", - добавил Федоров.

Напомним, в середине марта PayPal полноценно заработал в Украине.

РБК-Украина публиковало инструкцию, как открыть счет, чтобы принимать и выводить деньги.

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